Подозреваемые по делу об убийстве Жанболата Агадила задержаны, их вина доказана – МВД

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Подозреваемые по делу об убийстве сына политического активиста Дулата Агадила – Жанболата Агадила задержаны, их вина доказана, сообщил начальник следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.

«В ходе прочески патрульной полицией по горячим следам все участники происшествия, все участники драки были задержаны. Полицейскими по горячим следам так же были задержаны и основные подозреваемые лица. В настоящее время трое участников драки, в том числе непосредственный подозреваемый в убийстве, водворены в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султан. Вина подозреваемых в настоящее время доказана совокупностью собранных по делу доказательств. Подозреваемые в драке, а также подозреваемые в убийстве несовершеннолетнего Агадила полностью изобличены в совершении особо тяжкого преступления», — сказал Адилов на брифинге в четверг.

По версии следствия, убийству предшествовал конфликт между работниками одного из предприятий столицы и группой молодых людей из поселка Талапкер.

«Для выяснения отношений в количестве более 20 человек (молодые люди – КазТАГ) приехали из поселка Талапкер Целиноградского района Акмолинской области в микрорайон Коктал города Нур-Султан к месту проживания молодых сотрудников предприятия. Словесный конфликт, который ранее уже был между ними 6 ноября также в микрорайоне Коктал, перерос в драку, в которой также принял участие Агадилов, прибывший из поселка Талапкер с другими участниками конфликта. В последствии Агадилов получил ножевое ранение, не совместимое с жизнью, и в последствии по приезду скорой помощи скончался», — сказал Адилов.

Он заверил, что «ход расследования уголовного дела находится на контроле».

Напомним, 10 ноября в результате смертельных ножевых ранений в Нур-Султане погиб сын Дулата Агадила – Жанболат Агадил. По информации полиции, инцидент произошел в ходе массовой драки. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство) и части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК.