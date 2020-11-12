«Казправду» и «Егемен Қазақстан» объединили и присоединили к «Қазақ газеттері»

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Юридические лица газет «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» объединили и присоединили к издательству «Қазақ газеттері», передает корреспондент агентства.

«1. Реорганизовать АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» путем присоединения к нему АО «Республиканская газета «Казахстанская правда». 2. Реорганизовать АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» путем преобразования в ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления. 3. Реорганизовать ТОО «Қазақ газеттері» (…) путем присоединения к нему ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 2 настоящего постановления», — говорится в представленном в четверг постановлении правительства от 7 ноября.

Основным предметом деятельности ТОО «Қазақ газеттері» кабмин определил сбор, обработку и распространение сообщений и материалов информационного характера, распространение информации, касающейся духовно-нравственных ценностей, политической, экономической и культурной жизни Республики Казахстан.

Напомним, МИА КазТАГ еще 22 июня сообщало о том, что ТОО «Қазақ газеттері» было реорганизовано путем присоединения к нему ТОО «Жас өркен». ТОО «Қазақ газеттері» до реорганизации принадлежали такие издания, как Ana tili, Aqiqat, Tengemonitor, «Мысль», Urker и «Уйғур авази», а издательство «Жас өркен» выпускало такие журналы, как «Балдырған» и «Ақ желкен», а также газеты «Ұлан» и «Дружные ребята».

Основным предметом деятельности ТОО «Қазақ газеттері» тогда официально было определено распространение информации, касающейся духовно-нравственных ценностей, политической, экономической и культурной жизни Казахстана.

15 июля КазТАГу стало известно о планах объединить «Казправду» и «Егемен Қазақстан» и присоединить их к издательству «Қазақ газеттері».