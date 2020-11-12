Возвращение политического нафталина 12.11.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 136 0 Пётр Своик: Суверенитет Казахстана – только в казахском наполнении власти Похожие материалы: Сенсация от баскетбольной «Астаны», возвращение дзюдоистов на татами, неудачная неделя хоккейного «Барыса» и сразу две супермногодневки у велогонщиков Тасмагамбетов: Мы в лидерах по суицидам, уход талантливой молодежи – национальная трагедия Вопрос казахского языка решится, когда искренне начнет радеть сама власть – Тасмагамбетов У Казахстана съезжает американская крыша Тасмагамбетов сомневается в целесообразности перехода на латиницу