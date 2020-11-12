Алматы. 12 ноября. КазТАГ — Предполагаемых гастролеров-домушников задержали при помощи спецназа в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

«Они – земляки, жители Алматинской области. Самому старшему 34 года, младшему – 22. Двое из фигурантов ранее уже были судимы за имущественные преступления. Подозреваемых задержали накануне после того, как они обворовали одну из квартир, расположенных по улице Кабанбай батыра. Похозяйничав в чужом жилище, любители легкой наживы завладели денежными средствами и ценным имуществом», — рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков в четверг.

Как уточняется, спецоперацию сотрудники криминальной полиции провели минувшим днем в Бостандыкском районе Алматы при содействии бойцов спецподразделения. По подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны трое.