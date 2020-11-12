Банки предпочитают госценные бумаги кредитованию экономики

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Банки предпочитают государственные ценные бумаги кредитованию экономики, заявила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

«Банки стали более консервативными в кредитовании реального сектора экономики и принятии кредитных рисков. Свободная ликвидность банков перетекает в низкорисковые активы, такие как депозиты и ноты Нацбанка, государственные ценные бумаги. По состоянию на 1 октября текущего года объем совокупных ликвидных активов по банковской системе составляет порядка Т12,3 трлн или 41% от совокупных активов», — сказала, Абылкасымова на онлайн-совещании в четверг.

По ее словам, ликвидные активы банков увеличились с начала года на 34%, в том числе, в связи с переоценкой средств, размещенных в иностранной валюте.