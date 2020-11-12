Сенат РК поддержал освобождение инвесторов от значительной части налогов сроком на 10 лет

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Сенат Казахстана поддержал освобождение инвесторов от значительной части налогов сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«В зависимости от объема, срока инвестиций и места работы инвесторы будут освобождены от корпоративного подоходного налога, земельного налога, НДС и налога на имущество на срок до 10 лет. Этот шаг необходим для привлечения инвесторов в экономику страны и реализации новых проектов в такой сложный период. Эти изменения сенаторы предложили в рамках поручения президента страны», — сказал на заседании сената в четверг спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Напомним, 12 ноября сенат внес поправки в Налоговый кодекс. Парламент одобрил освобождение малого и среднего бизнеса (МСБ) от налога на добавленную стоимость (НДС) и социального налога и введение розничного налога. Кроме того, законодатели изменили условия удержания 10% налога при досрочном снятии части пенсий.