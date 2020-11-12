Названы условия 90% снижения ставки для сотовых операторов РК за использование радиочастот

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Названы условия 90% снижения ставки для сотовых операторов Казахстана за использование радиочастот, сообщает пресс-служба сената.

«Сенаторы предлагают снизить годовую ставку для операторов мобильной связи за использование радиочастот на 90%. Для получения такой льготы операторам связи необходимо, в первую очередь, направить сэкономленные средства на обеспечение сел качественным широкополосным интернетом. Эта задача связана с поручением главы государства по сбалансированному территориальному развитию», — сказал на заседании сената в четверг спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Напомним, 12 ноября сенат внес поправки в Налоговый кодекс. Парламент одобрил освобождение малого и среднего бизнеса (МСБ) от налога на добавленную стоимость (НДС) и социального налога и введение розничного налога. Кроме того, законодатели изменили условия удержания 10% налога при досрочном снятии части пенсий. Также верхняя палата парламента поддержала освобождение инвесторов от значительной части налогов сроком на 10 лет.