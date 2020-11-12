Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ — Снег и дождь ожидаются в четверг в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -5-7.

В Алматы переменная облачность, в конце дня осадки (преимущественно дождь). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью +2+4.

В Шымкенте облачно, осадки, днем сильные (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем и ночью +3+5.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом, низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Актюбинской снег, местами туман, гололед, низовая метель. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Атырауской области днем без осадков, ночью дождь и снег. Днем +1+6, ночью -1-6.

В Жамбылской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20, 23-28, на юго-западе области 30 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области небольшой снег, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -4-9.

В Туркестанской области дождь и снег, туман, ветер 15-20, порывы 23-28. Днем и ночью +3+8.

В Кызылординской области дождь и снег, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области дождь и снег, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Костанайской области снег, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Карагандинской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3 (на юге +6), ночью -2+3 (на востоке -6).

В Алматинской области дождь и снег. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Мангистауской области дождь и снег. Днем +2+7, ночью -1+4.

В Павлодарской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20, 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

«В ближайшие сутки на горных реках востока, юга и юго-востока республики будет наблюдаться колебание водности. В гидрологическом режиме равнинных рек севера ожидается дальнейшее охлаждение водной поверхности», — предупредили синоптики.