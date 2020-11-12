Тасмагамбетов и латиница

Сетевые СМИ о будущем казахского языка

«Президент провел совещание по переводу казахского алфавита на латиницу» — Под председательством Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВ состоялось совещание по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе совещания министр культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВА и министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ доложили Главе государства о предложениях, выработанных в ходе работы ученых-лингвистов и экспертов.

Актоты Раимкулова представила научно обоснованный проект алфавита. Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, т.е. обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка.

«Не стоит забывать, что создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно», – сказал Глава государства.

Нуриддин СУЛТАНМУРАТОВ – «Латинская рапсодия Олжаса Сулейменова» — Вопрос перехода казахского языка на латиницу сохраняет свою актуальность и продолжает вызывать дискуссии в обществе. Некоторое время назад по этому поводу высказался известный писатель Олжас СУЛЕЙМЕНОВ.

В своем интервью одному из казахстанских изданий он отметил следующее: «Сразу после распада СССР тюркологи придумали единый общий алфавит на основе латинской графики для всех тюркских языков. В 1991 году, кажется еще до выхода Казахстана из СССР, его подписали директора институтов языкознания и ученые из большинства тюркских стран. Но казахские буквотворцы игнорируют это общее создание и наперебой пытаются предложить собственные, авторские. Парадокс заключается в том, что этот общий алфавит, получается, казахстанские ученые игнорируют!».

Хотя он тут же добавил: «Знаете, тюркские народы с помощью кириллицы весь ХХ век узнавали русскую и мировую литературу и науку. И в ХХI век нельзя нам с ней расставаться, иначе процесс прервется. Кириллица была средством казахского билингвизма. Осваивать латинский алфавит надо вместе с иностранными языками, которые пользуются латиницей, иначе впустую — не хочу объяснять подробности. Нам нельзя отказываться от привычного нам кириллического алфавита…».

Такое очевидное противоречие в одном интервью наверное можно объяснить общей сложностью ситуации, сложившейся вокруг перехода казахского языка на латинский. Но все равно получается, что Сулейменов вроде и не против перехода, и более того, он призывает к общему тюркскому алфавиту, который ученые-тюркологи утвердили еще в начале 1990-х. Но он все равно остается при своем мнении, что кириллицу все же стоит оставить. То есть, по его мнению, менять ничего не надо.

Возможно, точка зрения Сулейменова сводится к параллельному использованию в казахском языке латинского и кириллического шрифтов. Такая система существует только в одной стране мира – Сербии. Но понятно, что в целом она нежизнеспособна. Нельзя сидеть на двух стульях.

Более интересно другое мнение Сулейменова — об общем алфавите для всех тюркских народов. У этой идеи всегда было много сторонников. Например, еще во времена Российской империи известный крымско-татарский интеллектуал Исмаил Гаспринский предлагал объединить все тюркские языки с помощью одной общей письменности.

После установления советской власти на фоне политики руководства коммунистической партии по переводу письменностей большинства советских народов на латиницу появилась единая для тюркоговорящих народов СССР графика – яналиф. Правда, проект этот просуществовал недолго. В 1940-х годах произошел процесс массового перехода советских языков на кириллицу.

Но высказывание Олжаса Сулейменова об общем алфавите для всех тюркских народов в любом случае все-таки явно не соответствует интересам казахской идентичности. К тому же это довольно непросто. Например, азербайджанский и туркменский языки, как и турецкий, относятся к огузской группе тюркских языков. Но узбекский уже относится к карлукской группе. С этим многие связывают сложности, которые происходили с узбекской латиницей. В то время как казахский принадлежит к кыпчакской группе, а это уже серьезный фактор и более важный, чем политический.

Если подвести итоги, можно сделать вывод, что обычно ученые-лингвисты хотят общего варианта, а для политиков важны национальные отличия. Поэтому в начале 2020 года представители профильного Института языкознания имени А. Байтурсынова при министерстве образования и науки РК предложили обсудить алфавит, который как раз и был составлен еще в 1991 году учеными-тюркологами.

Но политики должны думать о национальной идентичности. В этом с ними обычно согласно и большинство населения. Так что в случае с Олжасом Сулейменовым теория просто вошла в противоречие с практикой.

«Тасмагамбетов сомневается в целесообразности перехода на латиницу» — Известный казахстанский политик Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ выразил сомнения в целесообразности перевода казахского алфавита на латиницу, сообщает «Қазақ әдебиеті».

«Если говорить о латинице, то лично я отношусь с сомнением к тому, что мы часто меняем алфавит (казахского языка – КазТАГ). Сейчас время гнаться за знаниями, а не выбирать буквы. Пытаясь заменить буквы, мы можем лишиться всего, что успели накопить до сего дня. Я обеспокоен тем, что мы можем дожить до дня, когда не сможем прочесть «Путь Абая», «Кровь и Пот», «Смутное время» и «Дарабоз». Повторюсь, в буквах нет ничего такого, нужно развитие мысли, ценны знания. Мы не должны отставать от цивилизации», — сказал Тасмагамбетов.

Кенже ТАТИЛЯ – «Что может дать принятие в Казахстане нового «языкового» закона?» — Представители национал-патриотического лагеря снова педалируют языковой вопрос и требуют принять новый Закон о государственном языке. Они собирают подписи под соответствующим обращением, организуют митинги – один из них прошел совсем недавно в Павлодаре. Едва ли не главный посыл инициаторов сводится к лишению русского языка его нынешнего статуса. Напомним, что Конституция РК гласит: «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».

Арман ШУРАЕВ, общественный деятель — До последнего времени в казахстанском правительстве заседали шала-казахи, которые, к сожалению, не то что не знали свой родной язык, но и саботировали усилия по укреплению его позиций. Они сами не говорят по-казахски, их дети не знают языка предков, и в целом эти люди не заинтересованы в развитии казахского языка. Ирония состоит в том, что речь идет, прежде всего, о лицах коренной национальности. Поэтому у меня самые большие претензии именно к нашим чинушам, принадлежащим к титульному этносу.

И я не вижу смысла в том, чтобы в этом направлении использовать какие-то силовые методы. Наоборот, я думаю, что мы должны создавать режим наибольшего благоприятствования для того, чтобы у людей появилось и крепло желание изучать государственный язык.

Наиглавнейшее условие я вижу в том, чтобы глава нашего государства на любых официальных мероприятиях, совещаниях, собраниях, встречах с участием руководителей иностранных государств обязательно говорил только на государственном языке. То же самое касается и всех членов правительства, а также любых госслужащих. Это положение должно быть закреплено законодательно. Только такой принципиальный подход будет способствовать расширению сферы применения государственного языка.

Все эмоциональные выплески по поводу того, что русский язык у нас якобы находится в опале, – полная ерунда. Потому что в любом случае он занимает и в дальнейшем будет занимать заметное место в жизни казахстанского общества и граждан нашей страны. Вне зависимости от того, хотят этого национал-патриоты или нет. Могу сказать, что, по меньшей мере, у половины из них (если не больше) дети говорят на русском языке лучше, чем на казахском.

Джанибек СУЛЕЕВ, веб-издатель — У нас в казахскоязычном дискурсе почему-то очень распространен постулат: все должны говорить на казахском. Получается, что это некое главное целеполагание, и именно ради него хотят изменить действующий закон. Но, на мой взгляд, подобный «мальтузианский» подход не выведет казахский язык именно как государственный на какие-то ранее непокоренные высоты или на тот уровень, который грезится инициаторам обращений и митингов в его защиту.

Обратимся к такому простейшему и необходимейшему показателю, как компьютерная грамотность. Чтобы стать системным администратором или же специалистом по программированию, то есть научиться работать с продуктами программного обеспечения, а то и создавать эти продукты, – нужны некие учебники и справочники (неважно, бумажные или виртуальные). Обучиться можно в режиме самообразования или пройдя полный курс в учебных заведениях – опять же не имеет значения. Вопрос: кто-нибудь в этой стране видел учебник по «Виндоусу» на казахском или бесплатные программы по архитектурному проектированию опять же на государственном языке в той же Сети? Наша программа трехъязычия родила хотя бы одно поколение казахов, которые могут изучать компьютер и компьютерные технологии, зная английский? Нет и еще раз нет.

В связи с чем возникает очередной резонный вопрос: чем соответствующие структуры, ведомства, в конце концов, наука в лице казахской филологии все эти годы занимались? Ответ банален и одновременно уныл — изобретением казахского новояза (когда все и вся переводится на казахский язык). Но ведь это, по сути, выстрелы в пустоту.

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