Иногда они возвращаются

В информационном поле – аншлаг «возвращенцев»: Дарига, Тас и «правая рука» Елбасы вернулись из небытия

Сразу три громких «отставника» – Дарига Назарбаева, Имангали Тасмагамбетов и Адильбек Джаксыбеков – возвращаются или пытаются вернуться в политику.

Дарига Назарбаева, как председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана, приняла участие в онлайн-форуме и рассказала о деятельности Фонда Нурсултана Назарбаева, о проекте «Myń bala», в котором 1000 наиболее способных учащихся из сельской местности, будут получать Медаль Елбасы — возможность обучения в лучших школах страны (и такие есть).

Бывший премьер-министр, экс-аким Алматы и Нурсултана, закончивший свою политическую карьеру совершенно неожиданно, с наступлением пенсионного возраста, на посту посла Казахстана в России, дал интервью казахскому изданию «Қазақ әдебиеті». В нем Имангали Тасмагамбетов высказался на актуальные для общества темы: развитии казахского языка, переходе на латиницу, молодежном суициде.

Но дальше всех пошел Адильбек Джаксыбеков, который в сентябре 2018 года был отправлен на пенсию. Он поменял свой заслуженный отдых на уютное кресло председателя совета директоров в крупнейшей газотранспортной компании страны – АО «КазТрансГаз».

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Казалось бы, штатное событие, которых случается очень много – квазигосударственный сектор он в Казахстане просто огромный, и не проходит недели, чтобы не случились какие-то отставки, новые назначения и перемещения. Но это событие заслуживает отдельного разговора, потому как очень интересная рокировка приключилась.

Кресло председателя совета директоров бывшему соратнику Елбасы Адильбеку Джаксыбекову уступил Кайрат Шарипбаев, гражданский (никто точно не знает) муж Дариги Назарбаевой. Сам же взял на себя оперативное управление нацкомпанией в качестве председателя правления, сделав предыдущего председателя своим заместителем.

Согласно корпоративным законам, сидеть во главе совета директоров куда почетнее, чем получить портфель управленца, хоть и самого главного в компании. Совет директоров ответствен перед единственным акционером, в данном случае, – АО НК «КазМунайГаз», за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью КТГ. Он стратег и диктует свои условия – в каком направлении развиваться, какие существенные сделки заключать и пр.

Генеральный директор, он, конечно, теоретически может курить бамбук, но недолго. Он должен взять на себя ответственность за всю оперативную деятельность.

Исходя из этих задач, мы видим, что Адильбек Джаксыбеков совершенно неожиданно вернулся во власть, пусть даже и в квази-, но все-таки в государственном секторе, а Кайрат Шарипбаев как бы пошел на понижение.

Но, понятно, что все эти перестановки сделаны не зря.

Кайрат Шарипбаев – не новичок в газовом секторе, но он не всегда работал здесь — общий стаж работы составляет чуть более 10 лет. Но 6 лет назад он был назначен на должность генерального директора КТГ, а уже через год – председателем совета директоров. Поэтому, в принципе, он знает, куда вернулся.

И вернулся он не потому, что потребовалось срочно вмешаться в управление и выводить компанию из какого-то кризиса – у нее все замечательно, объемы реализации природного газа и транспортировки растут, валовая прибыль увеличивается, единственное, в 2019 году упала чистая прибыль, но, понятно, что тут были какие-то объективные причины. Вероятно, он ушел вниз по лестнице потому, что просто нужно было передать портфель главы СД в руки Адильбека Джаксыбекова.

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Насколько практика корпоративного управления в национальных компаниях оправдала себя за время существования – порядка полутора десятка лет?

Многие эксперты с рынка уверены, что корпоративное управление – слишком дорогая игрушка. Она многократно увеличила и численность управленцев, и стоимость их труда. Причем, это практически никак не отразилось на стоимости компаний.

Прозрачность, которая должна быть едва ли не первой ценностью нормального корпоративного управления в компании, какая-то мутная. В том числе КазТрансГазе. Например, в годовых отчетах мы не нашли информацию о вознаграждении председателя и членов совета директоров. Она просто отсутствует. Точно также авторы отчетов избегают публичности по зарплатам и бонусам руководства – самым изящным способом. Они печатают как под копирку: «По вопросу размера ежегодного вознаграждения членов Правления — на дату утверждения годового отчета АО «КазТрансГаз» за 2018 год решение о выплате вознаграждения членам Правления АО «КазТрансГаз» по итогам 2018 года не принято». И так каждый год.

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Изначально должности председателя совета директоров были придуманы для иностранных специалистов, с тем, чтобы перенять их бесценный опыт. Во многих компаниях так и было, но, теперь, с назначением 66-летнего Джаксыбекова на должность председателя СД как бы не получилось так, что эта должность превратится в синекуру для «агашек».

Даже в США сейчас остро проявляется проблема выведения большого количества корпоративных ресурсов на собственные нужды. «Слишком много власти, слишком много пиетета по отношению к их предполагаемой мудрости дано корпоративным руководителям. Мы видели, как они используют эту власть для своих собственных нужд», — считает лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

Он уверен, что законы, которые дают акционерам право контролировать заработную плату, изменят ситуацию. Но это в Америке. И это касается частного бизнеса.

А у нас в Казахстане это касается по сути государственного сектора, и единственный акционер – то ли холдинг, то ли – далее по цепочке, — правительство, заинтересован ли в наведении порядка? Если судить по действиям, то не очень. А все потому, что сейчас в правительстве трудится кадровый резерв для многочисленных советов директоров в будущем.

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Фото с сайта gramho.com

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