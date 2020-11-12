Аэропорт Нур-Султана обеспокоен ситуацией с авиаГСМ на фоне отрицания дефицита властями

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Министерство энергетики Казахстана предоставило агентству КазТАГ свое видение ситуации с авиационными горюче-смазочными материалами (ГСМ) на рынке, однако полученные от аэропорта Нур-Султана новые сведения расходятся с официальными данными властей – в воздушной гавани столицы обеспокоены текущим положением, передает корреспондент агентства.

«Благодаря завершенной модернизации Казахстанских НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов – КазТАГ), объем производства авиационного топлива полностью покрывает потребность внутреннего рынка за счет отечественных НПЗ. Максимальная мощность производства авиатоплива на НПЗ составляет 900 тыс. тонн в год», — сообщили в минэнерго, отвечая на запрос редакции МИА КазТАГ.

По официальным данным властей, объем производства авиатоплива за январь-октябрь 2020 года составил 347,726 тыс. тонн, из которых на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) произведено 101,014 тыс. тонн, на «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП, Шымкентский НПЗ или ШНПЗ) – 186,99 тыс. тонн, на Атырауском НПЗ (АНПЗ) – 59,722 тыс.

«В настоящее время, с учетом пандемии и сезонным снижением потребления авиатоплива спрос на данный вид нефтепродукта резко сократился. При этом отмечаем, что производство в ноябре-декабре на АНПЗ и ПКОП полностью обеспечит внутреннюю потребность в авиатопливе. Министерством отмечается стабильная ситуация на рынке авиатоплива и отсутствие дефицита», — утверждают в ведомстве.

Как уверяют в минэнерго, «в настоящее время НПЗ работают в штатном режиме, с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок».

«В адрес министерства энергетики обратились авиакомпания «Скат» и аэропорт «Нурсултан Назарбаев» с вопросом нехватки авиатоплива на внутреннем рынке. По информации крупных ресурсодержателей в период октябрь-ноябрь в адрес столичного аэропорта отгружено не менее 11,3 тыс. тонн и в адрес авиакомпании «Скат» 3 тыс. тонн соответственно. Также, ожидается отгрузка дополнительных 5,5 тыс. тонн авиационного топлива в адрес аэропорта, что покрывает его потребность в ноябре», — заверили в ведомстве.

Кроме того, по данным МЭ РК, в рамках индикативного баланса, утверждаемого министерствами энергетики Казахстана и России, «предусмотрена поставка авиационного топлива российского производства в объеме 300 тыс. тонн для казахстанских потребителей». При этом за 10 месяцев 2020 года, как уточняет министерство энергетики Казахстана, «факт импорта составил всего 27,5 тыс. тонн».

«Хотелось бы отметить, что текущая ситуация обусловлена недостаточной активностью служб снабжения аэропортов и авиакомпаний, которым было рекомендовано изыскать возможность приобретения объемов авиационного топлива у компаний, перерабатывающихся на НПЗ Казахстана. Министерство со своей стороны представило в адрес аэропорта данные об объемах производства авиационного топлива в разрезе НПЗ в ноябре», — добавили в минэнерго, отвечая на запрос агентства.

В пресс-службе столичной воздушной гавани, в свою очередь, редакции МИА КазТАГ сообщили, что с началом второй волны пандемии коронавируса в мире выросло количество гуманитарных и грузовых транзитных рейсов через аэропорт Нур-Султана.

«В связи с этим вырос и объем потребления топлива. Так в октябре аэропортом было заправлено 6 тыс. тонн, в ноябре объем заправок авиакеросина вырос до 9,5 тыс. тонн. Такой же объем планируется и на декабрь. В тоже время ПНХЗ прекратил выработку авиакеросина и не планирует возобновление выпуска в течение ближайших месяцев. Это привело к задержке заключения контрактов на поставку авиаГСМ в ноябре. Благодаря огласке в СМИ данной проблемы нам удалось заключить контракты для покрытия дефицита на текущий месяц. Если картина ноября нам более-менее ясна, то ситуация с поставками на декабрь вызывает беспокойство», — сообщили в аэропорту Нур-Султана агентству КазТАГ в четверг.

По данным воздушной гавани столицы, «отсутствует информация по наличию объемов и планов выработки заводов у крупных давальцев на вторую половину ноября и декабрь месяц», в связи с чем, как отмечается, «нет и конкретных предложений на рынке поставок авиационного топлива с подтвержденными объемами».

«Остановка работы завода в Павлодаре привела к росту стоимости авиакеросина в центральном и северном Казахстане из-за увеличения расходов на транспортировку авиа ГСМ из западного и южного Казахстана. Дефицита авиакеросина в разрезе страны возможно и нет, но в центральном и северном регионах дефицит наблюдается. Запасы топлива на базах хранения аэропортов снизились до предельных уровней из-за увеличения сроков доставки. В то же время ситуацию усугубляет ранее действовавший запрет на импорт авиакеросина в РК. Процедура заключения договоров импорта достаточно длительная, и организация импорта возможна только к концу года», — подчеркнули в аэропорту Нур-Султана.

Напомним, 2 ноября КазТАГ обратился в минэнерго с вопросом о том, есть ли какие-то планы запретить ввоз в Казахстан авиатоплива. Как указало агентство в обращении к минэнерго, редакции стало известно, что ПНХЗ в ближайшие полгода не будет производить авиакеросин.

«Запрета на импорт авиатоплива нет, вводить в ближайшее время не планируется», — заверили тогда в минэнерго.

Уже 5 ноября аэропорт Нур-Султана в ответ на запрос редакции МИА КазТАГ сообщил о том, что на рынке авиакеросина возник дефицит. Ситуацию воздушная гавань столицы прямо связала с остановкой производства авиатоплива на ПНХЗ. Редакция агентства вновь обратилась в минэнерго, но там заявили, что на запрос ответит АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ). КМГ, в свою очередь, прислало в редакцию КазТАГ сообщение с утверждением о том, что дефицита авиакеросина якобы нет.

«Отгрузка остаточных объемов авиатоплива с ПНХЗ идет низкими темпами, что свидетельствует об отсутствии на рынке какого-либо ажиотажа или дефицита», — утверждалось в релизе КМГ, причем данное утверждение позже было опровергнуто авиакомпаниями и трейдерами – ситуация уже привела к росту цен на авиатопливо.

11 ноября КазТАГ сообщил о том, что авиакомпании обратились в министерство энергетики с сообщением о том, что с октября 2020 года заводы Казахстана резко сократили объемы перерабатываемого керосина, что привело к дефициту. По информации авиаперевозчиков, ПНХЗ перешел на переработку зимнего дизельного топлива, в результате авиакомпании при попытке купить авиакеросин встречают отказ. Согласно полученным данным, в октябре производство авиационного топлива снизилось и на АНПЗ, а мощностей ШНПЗ недостаточно для покрытия потребностей рынка авиакеросина. Участники рынка попросили министра энергетики Нурлана Ногаева оказать содействие в увеличении объемов выработки авиационного керосина на ПНХЗ.

Отметим, что 9 октября был введен запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива, за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан. Указанный запрет действовал до 1 ноября. 31 октября агентство КазТАГ сообщило о том, что власти Казахстана готовятся продлить на полгода запрет на ввоз дизтоплива, за исключением зимнего и арктического. 2 ноября министр энергетики Нурлан Ногаев заявил, что окончательное решение по продлению запрета на ввоз дизтоплива не принято. Вместе с тем, он утверждал, что «имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка».