Управления образования узнают о проблемах с зарплатой, ремонтом и учебниками из СМИ

Алматы. 12 ноября. КазТАГ — Управления образования узнают о проблемах с зарплатой, ремонтом и учебниками из жалоб и из СМИ, заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Зачастую даже областные управления образования о проблемах, связанных со своевременностью выплаты зарплаты, закупом в необходимом количестве учебников или проведением ремонтных работ, зачастую узнают после получения жалоб или даже освещения их в СМИ», — написал Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

При этом министр отметил, что считает такое положение дел неприемлемым.

«Родителей и учителей не должны интересовать юридические тонкости относительно того, кто за что в ответе. Для них важно, чтобы процесс был налажен, и эти проблемы не возникали», — добавил Аймагамбетов.