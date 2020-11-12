За правильность начисления зарплат учителям и покупку книг МОН не отвечает

Алматы. 12 ноября. КазТАГ — За правильность начисления зарплаты учителям и за приобретение учебников министерство образования и науки не отвечает, заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Все считают, что финансирование школ, садов, колледжей осуществляется МОН из средств республиканского бюджета, что за своевременность и правильность начисления заработной платы, приобретение учебников или проведение ремонта также отвечает МОН. Но это не так», — написал Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что «по закону эти вопросы находятся в ведении акиматов и их подразделений- управлений, отделов образования».

«У нас в стране более 200 органов управления образованием, и это значит, что финансирование идет через 200 бюджетов городов, районов и областей. Когда имеется такое количество администраторов программ разного уровня, отследить эти средства чрезвычайно сложно», — отметил министр.