Байконыр. 12 ноября. КазТАГ – Жители Байконыра просят передать одну из школ для обучения по казахстанской программе, сообщает пресс-служба сената парламента РК.

«Во время поездки сенаторов в район, жители города озвучили проблему нехватки школ и попросили передать одну из школ для обучения по казахстанской государственной программе», — говорится в сообщении в четверг.

Сенатор Мурат Бактиярулы сообщил, что сейчас 5236 детей учатся в пяти школах с казахстанской программой обучения, 4049 детей учатся в семи школах с российской программой обучения, из которых 1507 дети граждане Казахстана.

«Такая ситуация осложняет сдачу ЕНТ после окончания учебы и поступлению в казахстанские вузы. Это связано с тем, что обязательные предметы тестирования – история Казахстана, казахский язык и казахская литература в школах с российской программой не преподаются», — сказал Бактиярулы.

Кроме того, в центральных районах Байконура действуют 13 детских садов, которые не полностью заполнены. Депутат считает обоснованным требование населения о передаче нескольких детских садов для казахстанских детей.

Сенатор попросил премьер-министра Аскара Мамина обратить особое внимание на этот вопрос в сфере образования и посодействовать решению важной проблемы.

Отмечается, что население Байконыра составляет более 77 тыс. человек, 70% из них казахстанцы. По словам сенатора Мурат Бактиярулы, обучение наших соотечественников в соответствии с государственными стандартами не организовано должным образом.