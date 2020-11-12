Парламент РК одобрил освобождение МСБ от НДС и соцналога и введение розничного налога

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Парламент Казахстана одобрил освобождение малого и среднего бизнеса (МСБ) от налога на добавленную стоимость (НДС) и социального налога и введение розничного налога, сообщает пресс-служба сената.

«Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на два года. По поручению президента страны вводится розничный налог в размере 3% от дохода», — сказал на заседании сената в четверг спикер палаты Маулен Ашимбаев.

По данным парламентариев, 30% предприятий МСБ остановили свою деятельность из-за пандемии.

«Сенат внес поправки в Налоговый кодекс», — уточнили в верхней палате парламента.