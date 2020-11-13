2020 год стал самым критическим в плане продовольственной безопасности после ВОВ — ООН

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Заместитель председателя сената Аскар Шакиров принял участие в заседании постоянного комитета парламентской Ассамблеи ОБСЕ, сообщает пресс-служба сената парламента РК.

«Несмотря на карантинные меры, ОБСЕ продолжает активную работу по участию в наблюдении за выборами (США, Грузия, Черногория и так далее). Председатель парламентской Ассамблеи ОБСЕ также отметил предстоящую работу по мониторингу выборов в Казахстане и Кыргызстане, которые состоятся в 2021 году», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в ходе заседания, была заслушана информация председателя парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели и ее генерального секретаря Роберто Монтеллы о текущей деятельности организации в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что в качестве основного докладчика исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Дэвид Бизли, получивший в 2020 году Нобелевскую премию мира, рассказал о нехватке продовольствия в странах с низким уровнем доходов населения, которое усугубляется распространением COVID-19.

«2020 год стал самым критическим годом с точки зрения продовольственной безопасности и гуманитарного кризиса после Второй мировой войны. Из-за пандемии коронавируса количество людей, находящихся на грани голода, увеличилось с 135 млн до 270 млн» — отметил Бизли.

Исполнительный директор WFP призвал страны обратить внимание и на другие аспекты воздействия COVID-19, в частности, на необходимость соблюдения баланса между вопросами системы здравоохранения и нехватки продовольствия.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сделала заявление, что к концу года количество недоедающих в мире может вырасти до 132 млн.