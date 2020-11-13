Еще одного топ-менеджмента TengriBank подозревают в хищении свыше Т5,4 млрд

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Еще одного топ-менеджмента АО «TengriBank» подозревают в хищении свыше Т5,4 млрд, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством службы экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) в отношении бывшего топ-менеджмента АО «TengriBank» о хищениях денежных средств Банка на общую сумму свыше Т5,4 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, 9 ноября текущего года следственным судом Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении бывшего заместителя председателя правления Банка Ильясова Бахтияра Абдинуровича, бывшего заместителя директора Алматинского филиала Банка Жадыкова Асета Урисбаевича и руководителя одной из подконтрольных им компании Жилкибаевой Назгуль Маманшаловны ( ее подозревают в том, что по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере $3 млн).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 18 сентября 2020 года АРРФР приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) тогда заверил, что вкладчикам банка выплатят гарантийное возмещение.

10 ноября были задержаны по делу о хищении более Т8 млрд бывший заместитель председателя правления АО «TengriBank» Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала АО «TengriBank» Асет Жадыков.