«Алматыэлектротранс» провел закупки на Т12 млрд на фоне антикоррупционного расследования

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Алматы. 13 ноября. КазТАГ – ТОО «Алматыэлектротранс» провело закупки на Т12 млрд на фоне антикоррупционного расследования, передает корреспондент агентства.

«Наименование лота – услуги по финансовому лизингу; плановая сумма лота, тенге – 12 125 044 998,2; статус лота – закупка состоялась; победитель – АО «Фонд развития промышленности», — говорится в описании лота по конкурсу, проведенному на портале государственных закупок в период со 2 по 12 ноября.

Согласно технической спецификации, предметами лизинга являются 150 пассажирских автобусов Golden Dragon XML6125CN производства ТОО «Hyundai Trans Auto». Лизинг рассчитан на семь лет по 7% годовых с первоначальным взносом по лизингу в размере 20% от стоимости автобусов.

«Стоимость предметов лизинга: Т66,4 млн за единицу без НДС. Общая стоимость предмета лизинга: Т9,96 млрд без учета НДС. Сумма выделенная для закупки: Т12 125 044 998,2 без НДС, в том числе сумма авансового платежа: Т1,992 млрд; сумма основного долга к погашению/финансированию – Т7,968 млрд; сумма вознаграждения к погашению – Т2 161 319 998,2; сумма дополнительных расходов, связанных с процедурой приема-передачи и мониторингом предметов лизинга – Т3,725 млн», — сказано в техспеке.

Напомним, 11 ноября КазТАГ сообщал, что антикоррупционная служба передала в департамент экономических расследований (ДЭР) комитета финансового мониторинга (КФМ) министерства финансов материалы уголовного дела о хищениях бюджетных средств в ТОО «Алматыэлектротранс». В тот же день в КФМ, отвечая на вопрос редакции, какие именно хищения в ТОО «Алматыэлектротранс» расследует ДЭР, сообщили, что в компании проводится аудиторская проверка, по итогам которой будет принято окончательное решение.

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Отметим, что КазТАГ еще 29 июня сообщал, что «Алматыэлектротранс» готовится потратить более Т12 млрд на финансовый лизинг автобусов.

 

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