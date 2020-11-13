Антидепрессант может помочь предотвратить тяжелую форму COVID-19

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Проведенное в США исследование показало, что антидепрессант «Флувоксамин» может предотвратить развитие тяжелой формы коронавируса, сообщает United Press International.

«Согласно результатам нового исследования, антидепрессант «Флувоксамин» может помочь предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19 у пациентов, которые пока не нуждались в госпитализации. В исследовании принимали участие 152 пациента с легкой и средней тяжестью COVID-19. 80 из них принимали «Флувоксамин» в течение 15 дней, а 72 – плацебо. К концу этого времени ни у одного из пациентов, принимавших препарат, инфекция не прогрессировала до тяжелой стадии, в то время как у шести пациентов (8,3%), принимавших плацебо, состояние ухудшилось до тяжелого», — сообщили исследователи с медицинского факультета Вашингтонского университета в американском Санкт-Петербурге.

По словам профессора психиатрии Эрика Ленце, у пациентов, которые принимали «Флувоксамин», не возникало серьезных затруднений дыхания и им не требовалась госпитализация из-за проблем с легкими.

«Большинство методов лечения COVID-19, которые разрабатываются в наше время, направлены на лечение самых тяжелых пациентов, но не менее важно найти методы лечения, которые не позволят состоянию пациентов ухудшиться до такой степени, что им понадобится госпитализация или искусственная вентиляция легких. Наше исследование предполагает, что «Флувоксамин» может помочь заполнить эту нишу », — отметил Ленце.

По информации издания, «Флувоксамин» широко используется для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства и повышенной тревожности и представляет собой препарат, называемый селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС). Но в отличие от других СИОЗС, «Флувоксамин» активно взаимодействует с белком, называемым рецептор сигма-1, который помогает регулировать воспалительную реакцию организма.

«Есть несколько способов, которыми этот препарат может помочь пациентам с COVID-19, но мы думаем, что он, скорее всего, взаимодействует с рецептором сигма-1 и уменьшает производство воспалительных молекул. Предыдущие исследования на животных показали, что «Флувоксамин» может уменьшать воспаление при сепсисе, возможно, тут происходит нечто подобное», — пояснила старший автор исследования доктор Анджела Райерсен.

По словам Райсен, уменьшая воспаление, «Флувоксамин» предотвращает гиперактивный иммунный ответ у пациентов с COVID-19, что, в свою очередь, может снизить риск развития тяжелого состояния и даже летального исхода.