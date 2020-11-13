«Антикор» объявил новый конкурс госзакупок антикоррупционной экспертизы НПА – на Т2,4 млрд

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Антикоррупционная служба объявила новый конкурс государственных закупок антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов (НПА) – на этот раз на Т2,4 млрд, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по противодейcтвию коррупции (Антикоррупционная служба)»; наименование – услуги по экспертизе/анализу/проверке документации; дополнительная характеристика – услуги по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; плановая сумма – Т2 417 901 488,1», — говорится в описании лота, размещенного 11 ноября на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 25 ноября в 16.00 и завершится 10 декабря в 17.50.

«Срок оказания услуги – с 1 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

Отметим, 31 августа КазТАГ уже сообщал о том, что «антикор» объявил конкурс государственных закупок антикоррупционной экспертизы НПА на Т1,6 млрд. Как выяснило агентство, указанный конкурс выиграл Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Напомним, 7 июня МИА КазТАГ сообщало, что «антикор» намерен потратить за четыре года на антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов Т7 млрд, из которых Т3 470 816 000 запрошены на 2020 год.