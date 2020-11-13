Совет по управлению фондом «Самрук-Қазына» одобрил преобразование ФНБ в инвестхолдинг

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Совет по управлению АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» одобрил преобразование ФНБ в инвестиционный холдинг, сообщает пресс-служба Елбасы.

«Члены совета одобрили предложенную концепцию преобразования фонда в инвестиционный холдинг, а также поручили правлению АО «Самрук-Қазына» продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей в период пандемии», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, ранее о планах преобразовать фонд «Самрук-Қазына» президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложил председатель правления ФНБ Ахметжан Есимов.