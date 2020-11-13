Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Новый конкурс на строительство ливневой канализации объявили в Нур-Султане – на Т5,1 млрд, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»; наименование – работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий; дополнительная характеристика – подрядные работы «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане (Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II-5)»; плановая сумма – Т5 146 609 371; сумма на первый год – Т1 тыс., сумма на второй год – Т3 млрд, сумма на третий год – Т2 146 608 371», — говорится в описании лота, размещенного 8 ноября на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 17 ноября в 9.34 и завершится 2 декабря в 9.35.

«Реализация работ предусмотрена в соответствии с утвержденным технико-экономическим обоснованием «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане на период до 2020 года». Цель и назначение строительства очистных сооружений ливневой канализации – для регулирования и очистки поверхностного стока района II-5 города Нур-Султан, по проектируемым улицам А91, А68, Хайретдина Болганбаева, трассы НурСултан – Караганда, проспекта Р. Кошкарбаева», — сказано в заключении, приложенном к технической спецификации конкурса.

Напомним, 14 октября МИА КазТАГ уже сообщало, что власти Нур-Султана объявили конкурс госзакупок на строительство коллекторов ливневой канализации по улице А86 на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ж. Нажимеденова, по улице Калдаякова на участке от улицы А62 до улицы А86, а также улице В-15 на участке от улицы А62 до улицы А86. Планируемый объем финансирования – более Т3,8 млрд. 15 октября агентству стало известно, что столичные власти объявили конкурс госзакупок работ по строительству магистрального канализационного коллектора и канализационной насосной станции улицы Е429 от улицы Е32 до площадки канализационных очистных сооружений (первая очередь строительства) на Т11 609 168 321.