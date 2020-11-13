Алматы. 13 ноября. КазТАГ – «Эко-Сергеки» планируют установить в национальных парках близ Алматы, заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев

«Первые 30 «Эко-Сергеков» планируется установить в Иле-Алатауском национальном природном парке, а первая установка планируется на Большом Алматинском озере.

Далее — возле озер Кольсай и Кайынды, то есть в тех местах, где по традиции наблюдается большое скопление посетителей», — заявил Нысанбаев в ходе заседания общественного совета при ГНПП «Иле-Алатау» в пятницу.

Как отмечается, есть возможность размещения аппаратов «Сергек» на имеющихся столбах или опорах освещения, существующих опорах сотовых станций, а также при въезде в нацпарки. «Сергек» планируют устанавливать на столбах высотой 6 м, система включает в себя ветрогенератор, солнечную панель, четыре камеры, антенну для приема сигнала.

Сигналы и видео, направляемые «Эко-Сергеками», будут принимать в специальном Центре оперативного управления нацпарка.

«Эко-Сергеки» призваны помогать инспекторам в контроле за территорией нацпарков, в которых посетители все чаще оставляют за собой неубранным мусор, бросают окурки, не тушат костры, в результате происходят пожары, встречаются и факты вандализма. Камеры «Сергек» будут не только дисциплинировать туристов, но и подавать сигналы в случае раннего обнаружения пожаров для принятия оперативных мер, контроля вырубки деревьев, а также позволят следить за прозрачностью деятельности эко-постов. Кроме того, «Эко-Сергеки» должны помочь в борьбе с браконьерами, так как в нацпарках обитают и животные, занесенные в Красную книгу Казахстана», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом, проблема мусора в нацпарках становится с каждым годом все более острой. Поэтому минэкологии намерено ужесточить штрафы за оставление мусора при посещении нацпарков и другие нарушения экологического законодательства. Соответствующие поправки внесены в проект Эко-Кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте РК.