Минфин РК о заторе из фур на границе со стороны КР: У многих водителей нет ПЦР-справок

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – У многих водителей фур, которые оказались в заторе на границе Казахстана со стороны Кыргызстана, нет справок о прохождении ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«У большинства иностранных водителей результаты ПЦР-теста отсутствуют, в связи с чем по состоянию на 8.00 13 ноября 2020 года на казахстанско-кыргызской границе со стороны Кыргызской Республики в районе автомобильного пункта пропуска «Ак-тилек» (сопредельный пункт пропуска со стороны Республики Казахстан – «Карасу», Жамбылская область) образовалось скопление порядка 100 автотранспортных средств», — сообщили в минфине редакции МИА КазТАГ в пятницу.

Как напомнили в ведомстве, с 10 ноября главным государственным санитарным врачом страны было подписано постановление, в соответствии с которым необходимо наличие ПЦР-теста у иностранных водителей, въезжающих в Республику Казахстан.

«В отношении граждан Республики Казахстан ПЦР-тестирование проводится непосредственно на территории автомобильных пунктов пропуска, иностранные граждане без отрицательного ПЦР-теста на территорию Республики Казахстан не допускаются, при этом данное требование не распространяется на водителей, осуществляющих транзитные перевозки через территорию Республики Казахстан. В этой связи на автомобильных пунктах пропуска Жамбылской области выставлены мобильные санитарные посты санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан, которые проверяют наличие ПЦР-теста у водителей», — добавили в минфине.

Как отмечается, министерство иностранных дел Казахстана за пять дней до вступления в силу постановления главного санитарного врача проинформировало страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о планируемых изменениях и требованиях при пересечении государственной границы РК.

«Также непосредственно на всех автомобильных пунктах пропуска заблаговременно проводилась разъяснительная работа, и все водители были предупреждены о новых условиях», — уточнили в ведомстве.

Также минфин приводит сведения государственной налоговой службы при правительстве Кыргызстана, согласно которым, по состоянию на 13.00 13 ноября скопление автотранспортных средств уменьшилось до 30 единиц.

«Информация о скоплении 300 грузовых автотранспортных средствах не подтверждена и не соответствует действительности. Должностные лица органов государственных доходов на автомобильном пункте пропуска «Карасу» осуществляют свою деятельность в штатном режиме, скопление автотранспортных средств со стороны Республики Казахстан отсутствует», — добавили в министерстве финансов.

Ранее СМИ Кыргызстана сообщили о том, что на границе у КПП «Ак-Тилек-автодорожный» со стороны Кыргызстана образовался затор. Как сообщали кыргызские СМИ, очереди для прохождения пограничного пункта ожидают больше 300 грузовых машин.