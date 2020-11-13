ИО президента Кыргызстана позвонил Токаеву

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – ИО президента Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба Акорды.

«По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор главы государства с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Кыргызстана Садыром Жапаровым. Собеседники, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении в пятницу.

В ходе беседы Жапаров поблагодарил Токаева и весь народ Казахстана за неизменную поддержку и помощь Кыргызстану в этот непростой период.

В свою очередь глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на комплексное углубление союзнических отношений с Кыргызской Республикой.

«Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане. Казахстан всегда поддерживал и будет поддерживать братскую нам страну в трудные времена», — сказал Токаев.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ИО президента Кыргызстана исполняет премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а также досрочные выборы президента.