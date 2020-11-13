Молдагасимова получила новую должность – она главврач горполиклиники №27 в Алматы

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Бывший руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Айзат Молдагасимова получила новую должность – теперь она главврач городской поликлиники №27 в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Она (Молдагасимова – КазТАГ) у себя, да, на месте сейчас», — подтвердили редакции МИА КазТАГ в горполиклинике №27.

Ранее о назначении Молдагасимовой на пост главврача поликлиники через 1,5 месяца после ее увольнения с предыдущей должности сообщил известный общественный деятель и врач Каиргали Конеев.

Напомним, весной, говоря о массовом заражении коронавирусом медицинских работников ЦГКБ Алматы, возглавлявшая тогда ДККБТУ Алматы Айзат Молдагасимова обвинила их в несоблюдении мер предосторожности. 13 апреля медработники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допустили, что заразились от санврачей – соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Позже выяснилось, что после конфликта медиков с Молдагасимовой с формулировкой «по собственному желанию» был уволен главный врач ЦГКБ Алмаз Джувашев – его место занял Марат Абдуллаев.

При этом сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города.

Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования, утверждая, что была на домашнем карантине. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции, но ее слова были опровергнуты протоколом мероприятия, в котором она участвовала после прибытия из-за рубежа. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.

Казахстанцы вспомнили тогда и ряд других скандалов с участием Молдагасимовой.

4 июня стало известно, что Молдагасимова возглавила Научный Центр гигиены и эпидемиологии в Алматы. В начале сентября она написала пост о том, что сожалеет о «минимуме внимания со стороны властных структур». Однако уже 21 сентября в минздраве заявили о том, что Молдагасимова не прошла трехмесячный испытательный срок на новом месте работы. Тогда в минздраве утверждали, что она «покинула систему министерства здравоохранения».