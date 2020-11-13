Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – США предоставили Казахстану оборудование и материалы на $1,1 млн для борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в РК.

«Соединенные Штаты Америки, через Агентство США по международному развитию (USAID) в Казахстане, объявили о закупке необходимого лабораторного оборудования и материалов для поддержки мер по борьбе с пандемией COVID-19, принимаемых правительством Казахстана. Эти материалы были предоставлены в рамках проекта USAID «Обеспечение устойчивости местной системы здравоохранения». Этот второй этап поставки материалов оценивается в сумму $1,113,907 и будет поддерживать как меры чрезвычайного реагирования на COVID-19 в Казахстане, так и возможности реализации долгосрочной готовности к пандемии», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Американские дипломаты считают, что «благодаря данному специализированному лабораторному оборудованию министерство здравоохранения будет обладать более надежным диагностическим потенциалом для быстрого выявления COVID-19, а также обеспечения готовности к будущим вероятным и еще неизвестным пандемиям».

«В условиях эпидемии замедление и, в конечном итоге, прекращение распространения среди населения инфекционного заболевания, такого как COVID-19, зависит от проведения точных диагностических тестов за короткий промежуток времени. Эти тесты и материалы подтверждают способность правительства Казахстана к расширенному проведению точного тестирования, а также к выявлению, исследованию и пониманию вирусных угроз, таких как COVID-19. Этот этап поддержки также включает поставку более 50 тыс. наборов для транспортировки вирусных образцов, а также картриджей Cepheid SARS-COV-2 для тестирования на вирусы и поддержки текущих усилий здравоохранения по быстрому выявлению случаев заболевания», — добавили в посольстве.

Как отмечается, в партнерстве с правительством Казахстана USAID определил приоритетные области для оказания содействия, «и будет продолжать закупки необходимых лабораторных материалов в рамках проекта USAID «Обеспечение устойчивости местной системы здравоохранения».

«Как ожидается, дополнительные лабораторные материалы на сумму более $700 тыс. будут доставлены в течение ноября 2020 года. Кроме того, уже были сделаны дополнительные закупки, поскольку USAID продолжает осуществлять поддержку Национального стратегического плана готовности и реагирования Казахстана. Правительство США выделило более $5,7 млн для осуществления содействия в борьбе с COVID-19 в Казахстане. Это содействие будет направлено ​​на удовлетворение неотложных потребностей в профилактике, выявлении эпидемий и в принятии ответных мер по ним, опираясь на существующие стратегии обеспечения устойчивости системы здравоохранения в Казахстане», — сказано в сообщении.