И парламент туда же, — вдруг стал «слышащим»

Одно за другим принято несколько нововведений, которые поставят бюджет в тупик, но очень понравятся народу

Почему у парламента вдруг прорезался слух? Это, конечно, популизм. Он стал проявляться все чаще, словно власть – законодательная ли, исполнительная ли, озадачены только тем, как ее воспринимают. Объективизма – ноль. О рациональности не спрашивайте.

Наверное, в этом контексте стоит вспомнить прошлогоднюю амнистию всех заемщиков, кто когда-либо брал беззалоговые потребительские кредиты. Прошлой осенью состоялся этот «Юрьев день» — долги до 300 тыс. тенге списали социально уязвимым слоям населения, и даже тем семьям, которые об этом не просили. Остальным казахстанцам простили пеню и штрафы по кредиторской задолженности.

Эту акцию провернули очень быстро и без единого изъяна – банки организовали весь процесс и остались чрезвычайно довольны: государство не оставило их наедине с народным долгом.

Теперь куется другая медаль. Народу и бизнесу, наверное, он придется по душе, хотя профессиональные финансисты хватаются за голову: оплата 10-процентного налога при снятии «излишков» пенсии отсрочена, а малый и средний бизнес получит двухгодичные каникулы на оплату НДС.

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Итак, пресс-служба сената сообщила о том, что условия удержания 10% налога при досрочном снятии части пенсий изменены.

«При досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях, 10% из них удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период. Поэтому налог предлагается уплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию», — заявил на заседании сената в четверг спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Министр национальной экономики Руслан Даленов доволен: «Предложено при изъятии единовременном не удерживать налог, не взимать налог. Уплата будет происходить в будущем, без увеличения нагрузки. Таким образом, единовременная нагрузка не возникает, восстанавливается налоговая справедливость».

Более того, сенат из самых лучших побуждений решил, что взимание налоговой выплаты будет не единовременное, а в течение 16 лет.

У многих экспертов отнялся дар речи. А Телеграм-канал @FINANCEkaz отметил излишний популизм такого решения. «Ведь системы отсроченного изъятия налогов нет – придётся переписывать несколько законов и продумывать ситуации, когда текущий вкладчик по каким-то причинам не дождётся пенсии в Казахстане и изымать этот налог с наследников или при переезде на ПМЖ», — ломает голову редактор канала Андрей Чеботарев.

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Но на этом не все. Есть еще вторая серия свежеиспеченного сериала.

Парламент Казахстана одобрил освобождение малого и среднего бизнеса от налога на добавленную стоимость (НДС) и социального налога и введение розничного налога.

Вот что заявил по этому поводу спикер сената Маулен Ашимбаев: «Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на два года. По поручению президента страны вводится розничный налог в размере 3% от дохода».

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Между тем, по сообщению аналитического ресурса Finprom.kz, за январь-сентябрь 2020 года государственный бюджет недополучил почти 300 млрд. тенге. План по доходам был исполнен всего на 97,2%, и недоимка составила почти треть триллиона!

«Без учёта трансфертов доходы госбюджета сложились на уровне 6,1 трлн. тенге, снизившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8%», — подсчитали аналитики.

А рост доходов госбюджета обусловлен увеличением трансфертов! «За девять месяцев текущего года поступления трансфертов в госбюджет достигли 4,1 трлн. тенге — на 59,7%, или 1,5 трлн. тенге, больше, чем за январь–сентябрь 2019-го (2,6 трлн. тенге)», — уточнили в Finprom.

В то же время налоговые поступления в бюджет сократились на 10,3% за год и составили 5,8 трлн. тенге, хотя годом ранее достигали 6,4 трлн. тенге. Неналоговые поступления достигли 299,9 млрд. тенге, увеличившись на 87,1% за год. Доходы от продажи основного капитала сократились на 13% и составили 65,4 млрд. тенге.

Как видим, основную часть бюджета все-таки составляют, с одной стороны, налоговые поступления, с другой – трансферты из Национального фонда РК.

Причем, значимость средств фонда будущих поколений все больше возрастает в настоящем. Правительство уже неспособно сводить концы с концами без этих средств. Ну и, конечно, оно неспособно думать, а что будет потом, когда колодец иссякнет (как и любой ресурс, Нацфонд подвержен исчерпанию при существующем подходе). О неспособности можно судить хотя бы потому, что, вопреки планам сократить изъятия из Нацфонда РК, они, напротив, растут.

Налоговая составляющая бюджета, если все-таки предложения сената воплотятся в закон и в жизнь, станет его больным местом. В условиях, когда доля налогов в бюджете будет только падать, нужно поднимать другие статьи доходов. А взять их особенно неоткуда, при текущей структуре экономики – только из Национального фонда.

В общем, ситуация закольцовывается…

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Проблема, конечно, не в сенате, ударившемся в популизм, а в правительстве. Похоже, там отечественного экономического образования мало, а заграничное вообще не помогает. Действовать в угоду публике – всегда не самое лучшее решение. Но других пока нет.

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