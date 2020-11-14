Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Снег ожидается в субботу на всей территории Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На погоду большей части территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над Екатеринбургом, в связи с чем ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северных и восточных регионах с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10, днем -3-5.

В Алматы переменная облачность, днем осадки (мокрый снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3, днем +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4, днем +4+6.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -6-11.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2-7 (на юге +1), ночью -3-8.

В Туркестанской области в горах дождь с переходом в снег, местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -4+1.

В Западно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь с переходом в снег, местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5 (на юге +3), ночью 0-5 (на востоке -8).

В Жамбылской области местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Мангистауской области на северо-востоке дождь с переходом в снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Алматинской области в горах небольшой дождь с переходом в снег, ночью и утром местами ожидаются туман, гололед. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -6-11.

В Кызылординской области днем дождь с небольшим снегом, ночью местами снег, местами ожидаются гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2-7.

В Атырауской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -1-6 (на севере -9).

В Восточно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь со снегом, местами ожидается туман. Днем -2+3, ночью -2-7.

«В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реках севера и востока Казахстана будет продолжаться дальнейшее охлаждение водной поверхности и усиление ледовых явлений», — предупредили синоптики.