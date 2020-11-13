Атырау. 13 ноября. КазТАГ – Почти Т536 млн хотят потратить за 1,5 месяца власти на футболистов Атырауской области, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление физической культуры и спорта Атырауской области»; наименование – услуги спортивных клубов; дополнительная характеристика – услуги по подготовке и участию сборной команды Атырауской области на второй круг в Чемпионате и Кубке Республике Казахстан сезона 2020 года по футболу; плановая сумма – Т535 714 285,72», — говорится в описании лота, размещенного 10 ноября на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 18 ноября в 15.00.

«Срок оказания услуги – с момента подписания договора по 31 декабря 2020 года», — сказано в технической спецификации к конкурсу.