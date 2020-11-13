Более 6 тыс. займов МСБ Халыка получат государственную поддержку

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Более 6 тыс. кредитов бизнес-клиентов HalykBank, работающих в различных отраслях экономики и пострадавших от последствий введения ЧП и карантинных мер, получат субсидии от государства на покрытие процентных ставок. Это значит, что процентная ставка по действующему кредиту предпринимателям Банка, превышающая 6% годовых, будет возмещена государством.

HalykBank предоставляет государственную поддержку клиентам МСБ в виде субсидирования процентной ставки и она осуществляется в рамках поручения Главы государства. Соответствующие договоренности достигнуты между крупнейшим казахстанским финансовым институтом и фондом «Даму».

Процесс субсидирования уже запущен. Он затронет действующие кредиты предпринимателей различных отраслей экономики, пострадавших от последствий введения ЧП и карантинных мер – начиная с 16 марта текущего года, момента объявления режима ЧП, и до завершения 12 месячного периода. Теперь для таких предпринимателей процентная ставка по действующему кредиту будет снижена до 6%, все, что превышает этот процент, будет возмещено государством.

«В ситуации усиления карантинных мер в ряде регионов новые инструменты государственной поддержки весьма важны и своевременны, — отмечает заместитель председателя правления HalykBank Даурен Сартаев, — Думаю, в нынешних условиях представителям МСБ стоит воспользоваться этим инструментом, так как это позволит предпринимателям более эффективно использовать высвобождаемые ресурсы и направить их на дальнейшее развитие бизнеса».

Итак, в программе принимают участие предприниматели пострадавших секторов экономики, при этом:

— ставка по кредиту не должна превышать 18% годовых;

— ставка на клиента составляет 6% годовых (разница субсидируется государством);

— субсидирование в виде возмещения процентных ставок предоставляется на период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения, то есть с 16 марта текущего года;

— к субсидированию допускаются кредиты с наличием просроченной задолженности сроком не более 180 дней по состоянию на 16 марта 2020 года.