Поправки по запрету изъятия снятых на покупку жилья пенсий за долги разрабатывают в РК

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Поправки по запрету изъятия снятых на покупку жилья пенсий за долги разрабатывают в Казахстане, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработан и направлен на согласование в заинтересованные государственные органы пакет соответствующих поправок в законодательные акты Республики Казахстан. При этом, поправки предлагается рассмотреть в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», — говорится в представленном в пятницу ответе Мамина на запрос группы депутатов мажилиса касательно внесения дополнений в перечень денежных сумм, на которые не может быть обращено принудительное взыскание при целевом использовании пенсионных накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

Парламентарии 14 октября, обращаясь к премьеру с запросом, указали на то, что анализ действующего законодательства показал вероятность возникновения определенных правовых коллизий.

«В числе указанных в послании 700 тыс. вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда могут оказаться должники, то есть физические лица, обязанные выполнить требования, предусмотренные исполнительным документом. Согласно Закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в их число попадают плательщики алиментов, лица, имеющие задолженность по кредитам в банковских и микрофинансовых организациях и так далее», — отметили мажилисмены.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям. 12 ноября в сенате изменили условия удержания 10% налога при досрочном снятии части пенсий.