Строительство, санэпиднадзор и другие коррупциогенные сферы в РК подвергнут ревизии

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Строительство, санитарно-эпидемиологический надзор и другие коррупциогенные сферы в Казахстане подвергнут ревизии, сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

«В течение 2021 года планируется разработать новую нормативную правовую базу, направленную на кардинальное изменение государственного регулирования деятельности бизнеса – «регулирование с чистого листа», провести ревизию требований к ведению бизнеса, отчетности, разрешительных документов, реформу госконтроля проверок. Ревизию предполагается начать с наиболее коррупциогенных сфер – архитектурно-строительной деятельности, санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарии, сертификации», — говорится в представленном в пятницу ответе Смаилова на запрос группы депутатов мажилиса.

14 октября парламентарии, обращаясь к Смаилову, попросили его провести ревизию законодательных актов на предмет выявления издержек для бизнеса, оптимизации разрешительных процедур субъектов естественных монополий и предоставления излишней отчетности госорганам, нормализации кредитных условий и доступности к финансированию.