Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Сильные осадки и морозы ожидаются в ближайшие дни в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон с большим запасом влаги с центром над Екатеринбургом будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 14-16 ноября.

В тыл циклону на западные регионы страны, согласно сообщению, смещается холодный северо-западный антициклон.

«С 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза. В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине – гололед», — предупредили синоптики.