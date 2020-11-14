Ермурат Бапи задержан по пути на митинг в Алматы

Новости 128 0

Алматы. 14 ноября. КазТАГ – Известный политик и журналист Ермурат Бапи задержан по пути на митинг в Алматы, сообщила журналист Инга Иманбай.

«Ермурат Бапи ехал на митинг. Его задержали по дороге и повезли в управление полиции Медеуского района. Он успел позвонить мне перед этим. Сейчас его телефон выключен», — рассказала МИА «КазТАГ» Иманбай в субботу.

По ее словам, еще четверых активистов Демократической партии из Жанаозена, планировавших посетить алматинский митинг, задержали вечером 13 ноября. Они не успели доехать до аэропорта.

Чтобы узнать причину задержания Бапи, редакция МИА «КазТАГ» обратилась в департамент полиции Алматы.

Напомним, 1 марта Бапи и еще десятки активистов были задержаны при схожих обстоятельствах, однако во время массового митинга в Алматы.

Размер имеет значение? Размер имеет значение?
1620

 

Похожие материалы:

  1. В Алматы проходит митинг с требованиями политических реформ
  2. Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
  3. Послабление карантинного режима вводятся в Алматы
  4. Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях – источник
  5. Предполагаемых гастролеров-домушников задержали при помощи спецназа в Алматы