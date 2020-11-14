Миссию и задачи мининформации и общественного развития РК готовятся изменить

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Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Миссию и задачи министерства информации и общественного развития Казахстана готовятся изменить, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан (…): пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. Миссия министерства: развитие и обеспечение устойчивого функционирования и безопасности единого информационного пространства, формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, укрепление стабильности, развитие эффективной системы партнерства государства и институтов гражданского общества, выработка и эффективная реализация государственной молодежной и семейной политики, продвижение государственной политики в сфере модернизации общественного сознания», — говорится в проекте постановления правительства.

Сейчас такая миссия как «продвижение государственной политики в сфере модернизации общественного сознания» в положении о МИОР не прописана.

В задачи министерства хотят включить взаимодействия с религиозными объединениями, а центральному аппарату – передать от комитета информации задачи по разработке правил аккредитации журналистов.

Всего планируется внести почти 40 поправок, которые затронут и положение о министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

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