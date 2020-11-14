Новый аэропорт и терминал планируют построить в ЗКО

Уральск. 14 ноября. КазТАГ – Новый аэропорт и терминал планируют построить в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«Я сам в прошлом году торжественно запускал начало реконструкции нашего аэропорта. Но, к сожалению, проектировщики или те, кто делал геодезические исследования, ошиблись, и в ходе реконструкции обнаружились существенные проблемы со старым аэропортом. Там не было армированного слоя бетона, фундамента не было. Специализированная организация это выявила, и официально нам запретила осуществлять реконструкцию по тому проекту, который у нас был. С начала года нам пришлось заказывать практически новый проект», — рассказал аким ЗКО Гали Искалиев в субботу.

Как уточняется, в старом аэропорту не было рукавов для перехода самолета, а также была неправильная внутренняя логистика.

«Мы сделали новый проект, увеличили площадь на три тысячи квадратных метров, изменили полностью дизайн. У нас будет новый аэропорт и новый терминал. Мы его недавно отдали на государственную экспертизу, надеюсь до конца года получим положительное заключение, а в январе начнем его строить», — отметил Искалиев.

По словам главы региона, новый аэропорт года планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего.