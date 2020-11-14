Ермурату Бапи вменили участие в несанкционированном митинге

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Алматы. 14 ноября. КазТАГ — Мадина Алимханова. Журналисту Ермурату Бапи предъявили обвинение в участии в несанкционированном митинге.

«Сегодня утром в 10.00 меня задержали у дома моего брата, за мной помчались полицейские, они обвинили меня в том, что якобы я участвовал в несанкционированном митинге и возбуждено административное дело. На меня оформили протокол, дело передали в суд, суд состоится в понедельник в 10.00 меня об этом известили, вручили мне повестку», — сообщил Бапи агентству КазТАГ в субботу.

При этом он пояснил, что принимал участие в панихиде по убитому сыну активиста Дулата Агадила, а не в митинге.

«Дело в том, что это был никакой не митинг. Это было вчера, когда хоронили сына Дулата Агадила, в Алматы группа активистов проводила онлайн-панихиду. За день до этого мы подали уведомление в Алматинский городской акимат о том, что в 11.00 в Астане состоятся похороны сына Дулата Агадила и алматинские активисты хотят участвовать в онлайн формате. Меня попросили написать объяснительную. Я сказал, что никакой объяснительной писать не буду, я ничего не нарушал», — пояснил Бапи.

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