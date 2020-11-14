Садыр Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах президента Кыргызстана

Алматы. 14 ноября. КазТАГ – Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сдал в ЦИК документы для выдвижения в кандидаты на должность президента, сообщает пресс-служба главы государства.

«Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики», — говорится в сообщении в субботу.

Согласно постановлению ЦИК КР о перечне документов для кандидатов на должность президента Кыргызской Республики, Жапаров предоставил заявление кандидата о намерении баллотироваться на должность президента Кыргызской Республики, сведения об отсутствии гражданства иного государства, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства, сертификат об уровне владения государственным языком и иные необходимые справки, формы и копии документов.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ИО президента Кыргызстана исполняет премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а также досрочные выборы президента, которые назначены на 10 января 2021 года.