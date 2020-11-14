Талдыкорган. 14 ноября. КазТАГ – Видеосистемы за Т53,2 млн намерены установить в каретах скорой помощи Талдыкоргана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»; наименование – система специализированная; дополнительная характеристика – система видеонаблюдения и видеорегистрации для автотранспорта скорой помощи. В комплект входит: 1: Видеорегистратор; 2. Видеокамеры четыре штуки; 3. Микрофон; 4. Комплект проводов; 5. Блок питания; 6. Жесткий диск 500 ГБ; количество – 105 штук; плановая сумма – Т53 212 499,55», — говорится в описании лота, размещенного 11 ноября на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе стартует 11 ноября в 11.09 и завершится 26 ноября в 11.30.