Работу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично перевели на газ в Нур-Султане

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Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Работу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично перевели на газ в Нур-Султане, заявил глава города Алтай Кульгинов.

«Работу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично перевели на газ. Сегодня официально запустили работу котлов на газе. Для этого на протяжении нескольких месяцев проводили работы по замене оборудования, установке систем защиты, вентиляции и газового хозяйства. Работы по переводу оставшихся котлов на газ будут продолжены», — написал Кульгинов на своей странице в Instagram в субботу.

Как уточняется, перевод работы водогрейных котлов ТЭЦ на газ позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Это угольная пыль, сера.

«Кроме того, ведем работы по переводу 19 социальных объектов с автономных котельных на газ (школы, детские сады, медучреждения). Также в жилых массивах на газ начали переводить дома частного сектора», — резюмировал аким столицы.

 

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