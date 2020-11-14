Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Санитарные правила для школ изменены в Нур-Султане, сообщает корреспондент агентства.

«Внести в подпункт 3.11. пункта 3 изменение и изложить в следующей редакции «организацию работы образовательных объектов в учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-5 классов и международных школ с 1-7 классы, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, согласно главы 10 приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», строго по заявлению родителей, с переходом на онлайн-обучение всех классов при регистрации одного случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников обучающихся в оффлайн-режиме» — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана в субботу.

Отмечается, что постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами в независимости от форм собственности.

Как уточняется, постановление вступает в силу со дня подписания.