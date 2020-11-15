Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Исполнение обязанностей президента страны перешло к Торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

«В связи с выдвижением кандидатуры Садыра Жапарова на должность президента Кыргызской Республики и сложением полномочий и. о. Президента, в соответствии с Конституцией полномочия и. о. президента страны перешли к Торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову», — говорится в сообщении.

Ниже приводим текст обращения:

«Дорогие соотечественники! Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызской Республики.

Согласно Закону, он сложил с себя полномочия президента, а также приостановил полномочия премьер-министра страны чтобы участвовать в выборах наравне с другими кандидатами, как обычный гражданин.

В связи с этим с сегодняшнего дня в соответствии со статьей 68 Конституции Кыргызской Республики до избрания нового президента его обязанности возложены на меня, Спикера Жогорку Кенеша.

Наш народ, прошедший много испытаний, дорожащий свободой и справедливостью, в короткое время мирно преодолел острый политический кризис после народных возмущений 5–6 октября, укрепив свое единство. В настоящее время в Кыргызстане сохраняется политическая и социальная стабильность. Правоохранительные органы, суды, Правительство и органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

Предпринимаются решительные шаги по усилению борьбы с коррупцией. Активизировалась работа по защите и развитию малого и среднего бизнеса. Принимаются профилактические меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья. Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются.

По требованию народа готовится конституционная реформа. Основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов.

Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны.

Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия. Призываю всех сограждан внести посильный вклад в преодолении преград и трудностей. Я полностью уверен, что мы добросовестно выполним свою миссию».

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. ИО президента Кыргызстана исполняет премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а также досрочные выборы президента, которые назначены на 10 января 2021 года.

14 ноября сообщалось, что исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сдал в ЦИК документы для выдвижения в кандидаты на должность президента.