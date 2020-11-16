Более 84% предприятий в III квартале привлекали кредиты на оборотные средства – Нацбанк РК

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 84% предприятий в III квартале привлекали кредиты на оборотные средства, сообщает Национальный банк Казахстана.

«В III квартале 2020 года 17,3% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 16,4% предприятий получили кредит (или 94,8% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство предприятий (84,3%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов)», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в понедельник.

Согласно информации, результаты мониторинга указывают на сохранение низких темпов экономической активности в реальном секторе, хотя наблюдается незначительный рост инвестиционной активности, рентабельности продаж, объемов производства и небольшое увеличение объема выданных кредитов.

По результатам опросов в III квартале, для 37% предприятий состояние экономики Казахстана было препятствием в ведении бизнеса. В число препятствий при ведении бизнеса респонденты включили конкуренцию – 28,8%, недостаточный спрос – 22%, уровень налогового бремени – 21%. Доступ к финансированию отметили лишь 13% опрошенных.

В IV квартале респонденты ожидают, по данным Нацбанка, незначительного оживления экономической активности.