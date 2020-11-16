Пандемия COVID-19 негативно сказалась на психическом здоровье детей – исследование

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Алматы. 16 ноября. КазТАГ – Проведенное в США исследование показало, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на психическом здоровье детей, сообщает United Press International.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 оказывает на детей негативное влияние в виде нарушения привычного уклада жизни, беспокойства по поводу возможного заражения и социальной изоляции. Этот вывод сделан на основе анализа данных, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США в больницах 47 штатов. В исследовании отслеживалось количество обращений за помощью по поводу психического здоровья детей и подростков до 18 лет с 1 января по 17 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

По словам руководителя группы исследователей ученого-медика из CDC в Атланте Ребекки Либ, основными проблемами оказались стресс, тревога, острое посттравматическое стрессовое расстройство и паника.

«Мы обнаружили, что с марта по октябрь доля обращений в отделения неотложной психиатрической помощи увеличилась на 24% среди детей в возрасте от пяти до 11 лет и на 31% среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет по сравнению с 2019 годом», — сказала Либ.

 

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