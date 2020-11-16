Часть велоклуба Astana Pro Team решили продать канадцам и переименовать команду

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Часть велосипедного клуба Astana Pro Team решили продать канадцам и переименовать команду, сообщает пресс-служба фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

«С 1 января 2021 года новым совладельцем профессионального велосипедного клуба Astana Pro Team станет канадская компания PremierTech, имеющая успешный 30-летний опыт работы на международных рынках. В связи с этим Astana Pro Team сменит свое название на Astana-PremierTech», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Таким образом, как отмечается, генеральный партнер велокоманды – АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» сократит финансирование на 50%.

«В краткосрочной перспективе велокомандой ставится задача выйти на самофинансирование, при этом продолжить свое выступление на гонках Мирового тура UCI», — сказано в сообщении.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, заявил, что не видит смысла содержать профессиональные спортивные команды полностью за государственный счет. По его мнению, приоритет можно отдать массовому спорту, физкультуре и детям, а в каждой области, в крупных районных центрах следует открыть спортивные секции.

7 октября в ФНБ «Самрук-Қазына» заявили, что решили напрямую финансировать футбольный и баскетбольный клубы «Астана», велоклуб AstanaProTeam и хоккейный клуб «Барыс». Целью тогда было названо «исключение многоуровневой отчетной и финансовой деятельности, а также дополнительных затрат на содержание административно-управленческого персонала».