Самолет Атырау-Алматы совершил аварийную посадку в аэропорту вылета

Атырау. 16 ноября. КазТАГ – Самолет Boeing 737-300 рейса Атырау-Алматы авиакомпании SCAT совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщает «Ақ Жайық».

«Рейс DV770 почти два часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы приземлиться», — говорится в сообщении.

Как уточняется, во время вылета в салоне самолета сработала индикация системы кондиционирования.

«После этого командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт», — сказано в сообщении.

Вылет несостоявшегося рейса запланирован на понедельник – 16 ноября.