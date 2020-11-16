Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Снег ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура днем -5-7, ночью -12-14.

В Алматы переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -5-7.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -5-7.