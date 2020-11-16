Добыча нефти в Казахстане в январе-октябре сократилась на 6%

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Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Добыча нефти в Казахстане в январе-октябре сократилась на 6%, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) РК.

«Добыча нефти в Казахстане в январе-октябре 2020 года составила 61 млн тонн, что на 6% меньше, чем в январе-октябре 2019 года», — указывается в ежемесячном отчете бюро.

Согласно статданным, за январь-октябрь добыто 10 млн тонн газового конденсата (+7,7%), 19 млрд кубометров природного газа (+5,5%), 91 млн тонн угля (-1,7%).

 

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