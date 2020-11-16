Экс-банкир Жомарт Ертаев признан виновным в хищении Т144 млрд и осужден на 11 лет

Алматы. 16 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Бывший банкир Жомарт Ертаев признан виновным в хищении Т144 млрд из АО «Bank RBK» и осужден на 11 лет, передает корреспондент агентства.

«Назначить Ертаеву Жомарту окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на 10 лет», — сказал судья, оглашая приговор в понедельник.

При этом он отметил, что срок нахождения под стражей будет зачтен в срок отбывания наказания.

Напомним, Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве. Тогда сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу.

Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».

В марте 2019 года в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.

28 сентября сообщалось, что в суде подтвердили данные КазТАГ 2014 года о финансовых операциях Ертаева в «Альянс Банке». 11 августа 2014 года агентство сообщало о том, что Ертаев вернул «Альянс Банку» около $2 млн. В конце 2013 года Ертаев подписал соглашение об урегулировании претензий и взял обязательства их исполнить. Однако в пресс-релизе «Альянс банка» и сообщении для прессы Bank RBK сумма не сообщалась. Сам Ертаев не раз публично отрицал наличие долга.

Еще 30 октября 2013 года КазТАГ сообщал о том, что Ертаев имеет непогашенные кредиты, не обеспеченные залогом на сумму $2 млн в «Альянс банке». При этом кредитные досье по всем займам были сформированы с грубейшими нарушениями: отсутствовали заявки на предоставление займа, анкеты заемщика, согласие на выдачу отчета и предоставление информации в «Первое кредитное бюро». По отдельным займам отсутствовали решения уполномоченного органа на выдачу кредитных средств.

«Альянс банк» обратился в финансовую полицию с заявлением провести расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка, которые в результате злоупотреблений произвели незаконную выдачу заведомо безвозвратных кредитов заемщику Ертаеву без обеспечения залогом на невыгодных для банка условиях. Ертаев, в свою очередь, предпринимал различные усилия, чтобы избежать ответственности за невозврат кредитов вплоть до заключения брачного договора с Н. Ертаевой, который бы лишал банк возможности наложить арест на совместное имущество.